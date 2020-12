Appello per una bella cagnetta di nome Lilla che qualche giorno fa, lunedì 7 dicembre, è stata smarrita in via Brigate Partigiane, a Follo, nello spezzino.

La cagnetta che è microchippata, ed è bianca con macchie nere, pesa 14 chili ed è spaventata.

Chi la vedesse è pregato di chiare Nicoletta o Valentina ai numeri 349 2619850, 347 5141930 che offrono una ricompensa per il suo ritrovamento.