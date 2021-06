Ex Ilva, consiglio regionale della Liguria: avviare subito tavolo con Governo

Oggi all’unanimità il consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti “ad attivarsi presso il Governo per chiedere urgentemente un tavolo di confronto per affrontare le problematiche del sito genovese dell’ex Ilva”.

Nel documento, presentato dal capogruppo Fabio Tosi (M5S) e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari di minoranza e maggioranza, si ricorda “la richiesta, definita inaccettabile, dell’azienda di avviare la cassa integrazione ordinaria per 13 settimane motivata dalla crisi del mercato mentre, in realtà, il settore risulta in crescita e il sito genovese ha continuato a produrre regolarmente”.

Nell’ordine del giorno si rileva inoltre che “la trattativa nazionale per l’acquisizione della società da parte dello Stato con l’ingresso di Invitalia non è stata ancora chiarita e che il piano ambientale e industriale non è stato ancora dichiarato”.