Evento a Pietra Ligure AIDEE Liguria: La disprassia: impariamo a conoscerla

Sabato 11 Maggio, a Pietra Ligure, alle ore 9.30, presso la Sala Polivalente di Via Nino Bixio, si svolgerà un evento gratuito e aperto a tutti.

In occasione della Giornata Genitori AIDEE che i vari gruppi regionali organizzeranno sul proprio territorio, anche la Liguria proporrà un incontro aperto a tutti e gratuito per conoscere meglio la disprassia, sotto diverse angolazioni e sfaccettature.

Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo assetto organizzativo con la Referente tecnico, Dottoressa Marisa Bono e tante altre novità.

Per partecipare è necessaria la registrazione, inviando una mail all’ indirizzo: aideeliguria@gmail.com

Ricordiamo che la disprassia è la difficoltà nel compiere movimenti intenzionali in serie o in sequenza per programmare e portare a termine un’azione, secondo degli obbiettivi predefiniti.

La disprassia è il disturbo del “come fare”, ogni bambino disprassico è diverso dall’altro, pur avendo anche caratteristiche comuni.

Il bimbo non riesce ad effettuare volontariamente la sequenza di gesti necessari a realizzare una azione complessa, per via della difficoltà nel concepire l’idea stessa di questa azione.

Spesso sono associati disturbi visio-spaziali, problemi di attenzione e di comportamento ed anche problemi di apprendimento.

Si stima che coinvolga dal 5 al 6 % dei bambini che spesso hanno ricadute sull’apprendimento su base disprassica con, e /o, discalculia ,disortografia, disgrafia, dislessia…

Maggiori informazioni e materiale sono reperibili sui siti:

www.aidee.it e su www.osdliguria.it/d-s-a-e-disprassia/

Laura Candelo