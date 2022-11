Eventi natalizi ad Apparizione a Genova. Appuntamento il 3 e il 4 dicembre con lo spirito e la magia del Natale.

Eventi natalizi ad Apparizione il prossimo weekend.

Lo spirito e la magia del Natale invadono Apparizione nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022. Le numerose iniziative previste, promosse dalla Pro Loco Apparizione in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso (SMS) locale, sono destinate a coinvolgere adulti e bambini e si svolgeranno presso la sede della SMS in Via Valerio Bocciardo 64.

Il programma delle due giornate prevede:

Sabato 3 Dicembre alle ore 15.00 apertura dei mercatini artigianali ed alimentari e degli stand gastronomici, alle ore 16.00 prenderà il via, per i bambini dai 6 anni di età, la Corsa dei Babbo Natale (è necessaria l’iscrizione entro giovedì 1 dicembre all’indirizzo email: eventi@prolocoapparizione.it, specificando nome cognome e codice fiscale del partecipante), ancora alle ore 16.00 Babbo Natale Aspetta i Bambini (per prenotazione: eventi@prolocoapparizione.it), alle ore 18.00

Accensione dell’Albero di Natale, dalle 19.30 sarà possibile rifocillarsi con una ricca Polentata (per prenotazione: eventi@prolocoapparizione.it) e infine alle ore 21.00 intrattenersi con la Compagnia del Teatro Stabile Govi e la Nuova Compagnia dell’Allegria che presenteranno lo spettacolo Natale qua e la.

Domenica 04 Dicembre l’apertura dei mercatini è prevista alle ore 10.00, a seguire, alle ore 11.30 si terrà la consegna dei panettoni che parteciperanno al Concorso O Pandoce ciù bon di Paisciun (per partecipare alla gara è necessario inviare un messaggio whatsapp al 347 8687296), per pranzo dalle 12.30 , invece, vi aspettiamo alla Raviolata (per prenotazione: eventi@prolocoapparizione.it), alle 15.30 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e per i più piccoli alle 16.00 Babbo Natale Aspetta i Bambini (per prenotazione: eventi@prolocoapparizione.it), infine alle ore 17.30 si terrà la premiazione del O Pandoce ciù bon di Paisciun.