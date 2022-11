Pallanuoto Serie A1, domani il derby tra le capoliste Pro Recco – Savona

Messa alle spalle la vittoria della Supercoppa Europea, la Pro Recco si tuffa di nuovo nel campionato: domani, alle 15 a Punta Sant’Anna, i campioni d’Italia sono attesi dal derby ligure contro il Savona. Entrambe le squadre – insieme all’Ortigia – sono appaiate in vetta alla classifica grazie alle cinque vittorie maturate in altrettante partite. Tra i biancocelesti di mister Sandro Sukno partita speciale per i due ex, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta per due stagioni tra le fila della squadra allenata da Alberto Angelini, ex bandiera della Pro Recco.

“Arriviamo da una lunga trasferta di dieci giorni e ci attende un’altra partita importante, non solo per quello che dice la classifica ma perché il Savona sta dimostrando di essere un’avversaria difficile da affrontare, allenata molto bene da Angelini – le parole di Fondelli -. È una sfida che va preparata con cura e da non sottovalutare assolutamente: il Savona è una squadra che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, sono partiti giocatori di peso ma la società ha inserito ragazzi rapidi e con intelligenza pallanuotistica; la controfuga era una loro peculiarità, con gli innesti estivi hanno ulteriormente potenziato questa caratteristica”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube della Pro Recco con la telecronaca di Giovanna Rosi. Ingresso gratuito nella tribuna lato mare.

Arbitreranno la partita Mirko Schiavo e Riccardo Carmignani. Delegato: Emanuele Costa.