Battute finali per HD Golf Cup 2022, tre tappe in Liguria

HD Golf Cup si avvia verso la conclusione del torneo 2022. Prima della finalissima, che come di consueto si disputerà intorno alla metà di marzo 2023, i giocatori avranno la possibilità di approfittare delle ultime tre gare di dicembre per concorrere all’ambito premio finale: 5 viaggi in Marocco offerti da Acentro Golf Vacanze. Il primo appuntamento sarà la tappa excellence del 1° dicembre presso il Golf Club pineta di Arenzano (GE), seguito dalla successiva tappa excellence di martedì 6 dicembre presso il Golf Club Genova Sant’Anna di Cogoleto (GE), per finire con la tappa gold di giovedì 15 dicembre al Circolo Golf e Tennis di Rapallo (GE). Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione chiamare il numero 0131/536257 o visitare il sito www.hdgolf.it.

Durante le ultime tre date liguri del “Circuito delle Eccellenze” che precedono la finale del prossimo marzo, i golfisti avranno come sempre l’opportunità di aggiudicarsi i ricchi premi di tappa messi a disposizione dagli sponsor. Inoltre, come ormai noto, ogni gara sarà arricchita dalla presenza in campo di prestigiose aziende del territorio che presenteranno i propri prodotti e servizi e organizzeranno prelibate degustazioni. In particolare, ad Arenzano saranno presenti Giorgia Marcellini, produttrice di un innovativo e benefico infuso di foglie di olivo e l’azienda agricola Ramoino di Imperia, il cui fiore all’occhiello è uno spumante fresco, fragrante e fruttato che nasce dal bacio tra l’ampio Pinot Nero e l’elegante Pigato della Liguria. A Cogoleto sarà protagonista Botto Vini, antica azienda vinicola del Monferrato con un grande rispetto per le tradizioni ed un occhio di riguardo alle moderne tecniche di vinificazione, mentre a Rapallo accoglieranno i golfisti Messina Lux, agenzia immobiliare concentrata in intermediazione di immobili di prestigio e PCB Engineers&Partners, associazione specializzata nella gestione di sinistri complessi e nell’analisi dei rischi in contesti industriali, in ambito Engineering, Property, Energy e Liability. Inoltre, la storica Tenuta Tenaglia del Monferrato, azienda vitivinicola indipendente focalizzata sul mercato di nicchia dei vini piemontesi, offrirà a tutti i golfisti una gustosa degustazione dei propri prodotti.