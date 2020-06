Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Nelle nostre Valli del Parco dell’Aveto tutti i giorni c’è un’offerta diversa per scoprire la meraviglia del nostro territorio.

Siete alla ricerca di un momento di relax, di ritrovare equilibrio e serenità immersi nel verde? Quello che fa per voi è il Forest Bathing, antica pratica giapponese del bagno di bosco: potete iniziare da un percorso breve al Lago di Giacopiane tutti i mercoledì pomeriggio, per rallentare il ritmo della settimana, oppure dedicare un’intera giornata domenica 5 luglio a Pratomollo, per connettersi con la natura a ritmo lento. Per info e prenotazioni: Go&Ply tel. 347.3302664

Oppure potete partecipare ad un laboratorio “camminato” di consapevolezza in mezzo alla natura in cui respirare a pieni polmoni, rigenerarsi e rilassarsi in modo piacevole e divertente grazie al Natur Yoga in programma domenica 5 luglio alle Casermette del Penna. Per info e prenotazioni: Working Easy Together tel. 349.7372120

Se invece volete scroprire meglio la natura che ci circonda, le Guide di Cooperativa Dafne propongono un biowatching al Lago delle Lame a Rezzoaglio venerdì 3 luglio, adatto a tutta la famiglia. Prenotazione obbligatoria on-line: https://forms.gle/KDiteGP3kG5VciJRA

Non può mancare poi l’appuntamento con l’escursione delle Guide Meraviglie d’Aveto che domenica 5 luglio ci porteranno nella faggeta lungo lo spartiacque Fontanabuona – Trebbia alle sorgenti del fiume Aveto e al Monte Caucaso. Info e prenotazioni: tel. 349. 6446635

Infine da non dimenticare la possibilità di visitare il Museo del Bosco nella Foresta delle Lame, aperto tutti i fine settimana, e la Miniera di Gambatesa in Val Graveglia aperta dal mercoledì alla domenica.