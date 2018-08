Evade dai domiciliari, la polizia arresta 22enne

Sabato sera, i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato, per evasione, un 22enne genovese sottoposto agli arresti domiciliari.

Il giovane è stato notato dagli agenti mentre, in via Tavani, a Sampierdarena, confabulava in modo sospetto con un coetaneo.

I due, alla vista della volante, si sono immediatamente dati alla fuga rifugiandosi dentro uno stabile ubicato nella via. Gli agenti, grazie alla collaborazione dei residenti e all’ausilio della sala operativa, hanno appreso che nel condominio era residente un giovane sottoposto agli arresti domiciliari. Raggiunta l’abitazione, dopo numerosi tentativi, hanno convinto il ragazzo ad aprire la porta e, riconoscendolo senza dubbio come lo stesso soggetto notato poco prima in strada, lo hanno arrestato per evasione.

Fissata per questa mattina la direttissima.