Evade dai domiciliari e va a rubare: arrestato dalla polizia

Un 44enne genovese, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia per evasione ed è stato denunciato per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e per furto.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato visto in atteggiamento sospetto in Piazza Vittorio Veneto dai poliziotti del Commissariato Cornigliano che hanno quindi deciso di controllarlo.

Dagli accertamenti è risultato che durante la notte era già stato arrestato dai carabinieri per evasione e che nel corso della mattinata gli stessi lo hanno accompagnato in Tribunale per il processo per direttissima per poi riportarlo a casa intorno alle 13.00 agli arresti domiciliari con un permesso di uscita solo al mattino dalle 10 alle 12.

Noncurante dell’obbligo della misura cautelare è uscito subito dopo con la scusa di rifarsi la tessera sanitaria anche se l’ASL era chiusa, è andato alla Ekom di via Carzino a rubare due confezioni di maschere per capelli del valore di circa 8 euro e poi è stato fermato dai poliziotti che gli hanno trovato addosso, oltre alla refurtiva, anche un tronchese.

Nella mattinata odierna si svolgerà un altro processo con rito per direttissima.