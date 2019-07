Mercoledi 31 a Villa Bombrini: Parole e musica di Liguria

GENOVA 29 LUG L’associazione di tutela e diffusione della cultura e lingua genovese A Compagna in partenariato con Genova Film Commission, organizza dopodomani mercoledi 31 luglio alle ore 21 nel parco della Villa Durazzo Bombrini in Via Muratori 5 a Cornigliano con ingresso libero l’evento “Parole e musica di Liguria – Canzoni dialettali liguri. Aldo De Scalzi, musicista genovese”.

Si tratta di una rassegna di canzoni in lingua ligure da parte dei nostri più bravi cantanti e Gruppi che esprimono, oltre a indubbie qualità vocali, musicali e di testo, una chiarezza di parlata che ben possa tipicizzarne l’origine territoriale.

La sequenza delle canzoni, presentate da Andrea Carretti, sarà intervallata dalla raffinata comicità “ligure” di Carlo Denei che intratterrà facendo anche riferimento sia al testo che alle singole località liguri coinvolte.

Nella presentazione iniziale Genova Liguria Film Commission spiegherà, nella veste di soggetto organizzatore, come, fra i compiti e le attività previsti dalla legge sul cinema, ci sia quello di divulgare le parlate regionali in funzione, non solo della tutela del patrimonio culturale, ma anche del loro corretto utilizzo e diffusione in ogni ambito dell’audiovisivo.

Solisti e Gruppi selezionati fra le più belle voci presenti nel nostro panorama regionale (Vittorio De Scalzi, Michele, I Trilli, Matteo Merli, Franca Lai, ma anche La Squadra (trallallero), Andrea Incandela, Mike FC, I Mandillà e tanti altri) da parte del compositore Aldo De Scalzi, indiscusso protagonista della scena musicale genovese e profondo conoscitore del “sound di Genova”. Sarà coadiuvato, sotto l’aspetto prettamente linguistico, dalla Consulta Ligure delle Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni e la difesa dell’Ambiente, rappresentata sul palco da Franco Bampi e dal Presidente Guido Robba.

Una rassegna di grande cultura musicale e linguistica che unisce gli interpreti consolidati alle nuove voci emergenti che ne rappresentano la continuità nella qualità del “dialetto più musicale che esista in Italia” come ebbe a dire, in una recente intervista, il compianto Andrea Camilleri.

Ampia area di posteggio gratuita. Punto di ristoro all’interno del parco per tutta la durata dell’evento.

Marcello Di Meglio