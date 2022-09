EVA e la showgirl genovese SABRINA SALERNO insieme per il brano “Superstars”

Esce venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali il singolo “SUPERSTARS”, terzo atto del progetto artistico di Eva con la collaborazione di un’icona straordinaria della dance music, Sabrina Salerno.

L’incontro di due voci incredibili, quelle di Eva e di Sabrina, per cantare l’amore universale, senza limiti e senza tabù; un inno alla vita in cui siamo tutti Superstars, protagonisti indiscussi di storie uniche.

“Ho sentito sin da subito questo brano così vicino, affine, ad una delle mie artiste preferite, la queen indiscussa della musica dance, Sabrina Salerno – commenta Eva – Il nostro incontro è nato grazie a Luca Tommassini, che ha diretto anche questa volta il videoclip di un mio brano. Ho immaginato che, nella vita di tutti giorni, siamo delle vere superstars: ci scontriamo con la vita, la affrontiamo, la amiamo, la odiamo. Facciamo i conti con noi stessi, nel quotidiano, senza mai considerare quanto siamo protagonisti. Nel videoclip emerge anche un altro aspetto che affronto nel brano: l’amore incondizionato. Non importa il colore della pelle, l’etnia, l’orientamento sessuale: l’amore è uguale per tutti”.

Sabrina Salerno, che duetta con Eva, dà ulteriore luce e movimento, fluidità, alle parole cantate: “Quando ho ascoltato il provino di Superstars sono rimasta affascinata dalla voce di Eva. Il brano mi è piaciuto al primo ascolto e sono subito entrata in sala di incisione. Sul set del video, diretto da Luca Tommassini, tra me ed Eva c’è stata una bella e immediata empatia. Questa è la terza volta che mi ritrovo a duettare con una donna e sono molto felice di averlo fatto con una giovane e talentuosa artista”.

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”, ultimo verso del Paradiso nella Divina Commedia di Dante Alighieri, è stato fonte di ispirazione per la scrittura della canzone, in cui l’amore è concepito come sentimento universale, in grado di illuminare ogni cosa, in quanto motore di tutto, di quel tutto di cui noi siamo parte.

Eva, cantautrice e violinista italo-tedesca, dopo il successo dei singoli “Don’t Lose My Eyes” e “Never Yours Again”, continua il suo percorso musicale, visionario, proponendo un singolo pop legato agli altri attraverso un fil rouge, che si districa tra le tante sfaccettature di noi, che attraversiamo la storia, i confini, ci rapportiamo con il mondo, con gli esseri umani, con la natura, facendo i conti con sentimenti sempre diversi. A raccontare visivamente il brano, attraverso immagini uniche, spiazzanti, fortemente espressive, è il regista Luca Tommassini, “dreamer” fuoriclasse che ha concepito Superstars ambientato in un Eden ideale, futuristico, fluido, che subisce cambiamenti, evoluzioni, come quelle che accadono dentro e fuori di noi, e che si rende palcoscenico del mondo in cui brilliamo.

Il brano, distribuito da Believe Music e pubblicato da Sugar Music, è stato arrangiato da Federico Paciotti e masterizzato da Will Quinnell allo Sterling Sound.