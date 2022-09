L’associazione Tre Borghi Varazze presenta “Varazze Fashion Night”, una serata all’insegna della moda e della solidarietà, ideata da Tiziana e Chiara con il contributo di alcune attività di Varazze e il patrocinio del Comune di Varazze, in programma venerdì 9 settembre 2022, in Piazza Nello Bovani, con inizio alle ore 21:30.

Il ricavato verrà devoluto interamente all’associazione “Route 21- Hromosome on the road”, ragazzi affetti dalla sindrome di down, che girano l’Italia in moto: abiti, gioielli, calzature, prodotti di bellezza, musica e tanto altro.

A presentare la serata e alla selezione musicale Dalida Spunton da Radio Skylab Varazze.

Fonte: Città di Varazze

www.ponentevarazzino.com