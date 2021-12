Europa e Cinema, torna la rassegna cinematografica ad ingresso gratuito dedicata alle tematiche europee e sempre più contemporane

Europa e Cinema, torna la rassegna cinematografica, temi di questa edizione sono l’amicizia, l’infanzia e la libertà di scelta. Il primo appuntamento è in programma per giovedì 16 dicembre presso il Cinema “Il Nuovo” con la proiezione del pluripremiato film “Petite Maman” di Cèline Sciamma

La Spezia, 14 dicembre 2021 – Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia promuove per il mese di dicembre “Europa e Cinema”, un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza che prevede tre appuntamenti ad ingresso gratuito che si svolgeranno presso il Cinema Il Nuovo della Spezia. In programma la proiezione dei film vincitori di numerosi premi: Petite Maman di Cèline Sciamma il 16 dicembre alle ore 21:00, Il bambino nascosto di Roberto Andò e La scelta di Anne di Audrey Diwan previsti per il mese di gennaio.

Temi della rassegna sono l’infanzia, l’amicizia, l’adolescenza e la libertà di scelta trattati da diversi punti di vista. L’obiettivo della tutela dell’infanzia è centrale dell’attività dell’Unione Europea all’interno e all’esterno dei propri confini, definita nella carta dei diritti fondamentali europei, trasversale a diverse politiche e inclusa nelle priorità del mandato della presidenza von der Leyen.

Ogni bambina/o in Europa deve avere pari diritti ed essere nelle condizioni condurre una vita dignitosa e felice. Pertanto diventa necessario promuovere questi argomenti.

L’iniziativa prenderà il via giovedì 16 dicembre con la proiezione del film Petite Maman, diretto dalla famosa regista, premiata più volte al Festival di Cannes Cèline Sciamma. Il film è una riflessione commossa sulla memoria e la magia del ritorno all’infanzia: la nonna di Nelly, che ha otto anni, muore in una casa di riposo.

Lei e i genitori raggiungono quella che era la sua abitazione per sistemarla per una probabile vendita. Lì incontrerà un’altra bambina qualche piccolo dettaglio di vestiario e acconciatura differente ma identica a lei, Marion, l’omonimia con la mamma della bambina non è un caso, ed è l’inizio di una favola ricca di magico surrealismo.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: Facebook: Europe Direct Provincia della Spezia