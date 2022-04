Euroflora sulle maglie di Genoa e Sampdoria per il Derby della Lanterna

Euroflora 2022 sulle magliette dei giocatori di Genoa e Sampdoria in occasione dell’attesissimo Derby della Lanterna, che si giocherà domani allo Stadio Ferraris di Marassi a partire dalle ore 18,00.

I capi rimarranno in esposizione all’ingresso principale della manifestazione (via Eros da Ros), che continuerà ad accogliere i visitatori di tutto il mondo nei Parchi e Musei dei Nervi fino all’8 maggio.

Un’iniziativa realizzata grazie all’accordo siglato con Regione Liguria, che rende le due squadre della città di Genova ambasciatrici di un evento di respiro internazionale come Euroflora.

Il 23 marzo, durante la conferenza stampa di Euroflora nel Salone di Rappresentanza a Palazzo Tursi, erano stati i giocatori di Genoa, Andrea Cambiaso, e di Sampdoria, Tommaso Augello, a rappresentare le rispettive squadre rivelando le magliette con lo speciale logo.

Euroflora 2022 è:

La dodicesima edizione delle floralies italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute da AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies di Nantes. Si svolgerà da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio nei Parchi di Nervi, un complesso ottocentesco di oltre 8 ettari di giardini e di tre Musei, Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna e Raccolte Frugone – che ospiteranno composizioni floreali ispirate alle opere esposte. Stupirà con le sue grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali che si combineranno con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza. Ospiterà numerosi eventi collaterali, dando spazio a musica, natura ed arte in un contesto raffinato. È attenta alla sostenibilità e all’ambiente: sarà infatti raggiungibile esclusivamente con i mezzi di trasporto pubblico, con l’impegno inoltre di ridurre per quanto più possibile l’utilizzo di plastica negli allestimenti e nella ristorazione.

La rassegna, alla quale sono abbinati 256 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, ha una capienza giornaliera prefissata per garantire una visita accurata e in sicurezza.

Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it