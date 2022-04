Derby, Gianpaolo carica la Samp: Combatteremo

«Il derby ha sempre un valore altissimo, questa volta però ancora di più: vale tre quarti di stagione per entrambe le squadre». Marco Giampaolo sintetizza così la partita delle partite per la città di Genova, che metterà in palio punti fondamentali per l’obiettivo comune, la permanenza in Serie A. «I calciatori sono consapevoli dell’importanza di questa sfida – prosegue il mister dal “Mugnaini” di Bogliasco alla vigilia della stracittadina numero 107 -. Chi gioca a calcio è chiamato nell’arco della propria carriera ad affrontare gare come questa: sarà una sfida che misurerà noi e i nostri avversari, misurerà gli uomini che scenderanno in campo».

Sporco. I rossoblù sono reduci dal successo interno sul Cagliari, che li ha rilanciati nella lotta per la salvezza. «Mi aspetto una gara tosta, sporca, agraria, combattuta perché il Genoa è una squadra che assalta l’avversario e gioca in questo modo, scavalcando il centrocampo e attaccando la profondità – sottolinea l’allenatore blucerchiato -. Noi dobbiamo starci in quello sporco, provando a ricavarci spazi di qualità. È dura per noi ma è molto più dura per chi insegue: ci siamo preparati per scendere in campo nella maniera giusta e sappiamo che un risultato positivo ci avvicinerebbe all’obiettivo. Al nostro fianco avremo i nostri tifosi: so che, come sempre, loro faranno molto di più della loro parte».