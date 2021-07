Euro 2020, entra nel vivo la fase ad eliminazione diretta

Entra nel vivo il Campionato Europeo con i quarti che decideranno le quattro più belle del reame. Si parte venerdì con Svizzera-Spagna (San Pietroburgo, ore 18) e Belgio-Italia (Monaco, ore 21). Si prosegue sabato con Repubblica Ceca-Danimarca (Baku, ore 18) e Ucraina-Inghilterra (Roma, ore 21). E’ giorno di vigilia, trasferimenti, conferenza e un collaudo in campo, per gli azzurri in partenza da Coverciano, dove faranno ritorno al termine del match. Meno di 15mila i posti riservati a livello di capienza all’Allianz Arena. La caccia ai biglietti, lanciata dalle migliaia di connazionali residenti in Baviera, garantirà un sostegno notevole a Bonucci e compagni.