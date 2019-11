Esternalizzazione manutenzione illuminazione: personale Aster in agitazione

Le Segreterie di Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil hanno proclamato lo stato di agitazione del personale di Aster. L’Azienda ha deciso di esternalizzare la manutenzione dell’illuminazione pubblica per la città di Genova mettendo in serio pericolo l’occupazione e le professionalità acquisite in Aster.

“L’azienda – spiegano i sindacati – ha infatti avviato la procedura per l’affidamento in concessione in regime di Project Financing di impianti di illuminazione pubblica. Il percorso intrapreso unilateralmente da Aster è completamente discordante dagli impegni assunti ai tavoli di trattativa e svuota completamente le competenze del Settore Impianti. Inoltre, Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil, sono fortemente preoccupate che tale decisione si possa ripresentare, con medesime finalità e modalità, in altre attività e settori dell’Azienda”.

Venerdì scorso, le Segreterie di Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil hanno scritto una lettera al Sindaco di Genova Marco Bucci e all’assessore competente Pietro Piciocchi per richiedere un incontro urgente.

“In mancanza di risposte utili al buon esito della vertenza – dichiarano i sindacati – sarà proclamato lo sciopero del personale”.