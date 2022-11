Molini di Triora, esplode appartamento: sei giovani gravemente ustionati

Cinque sono stati trasferiti in elicottero al reparto Grandi Ustionati del Villa Scassi, il sesto al Borea di Sanremo

Quella a Molini di Triora nell’Imperiese doveva essere una vacanza spensierata per sei giovanissimi in occasione di Halloween, ma si è trasformata in un dramma.

Ieri pomeriggio a Molini di Triora, in via Marco Polo, nell’Imperiese un appartamento è esploso a causa di una fuga di gas.

L’esplosione ha sventrato l’appartamento che si trova al primo piano della palazzina.

All’interno erano presenti i sei ragazzi che sono rimasti feriti in modo grave.

Cinque di loro sono stati trasportati in elicottero e ricoverati al Villa Scassi, tutti intubati e ricoverati in gravissime condizioni con ustioni di secondo e terzo grado che vanno dal 20 al 50 per cento della superficie corporea.

Tre di loro sono ricoverati in terapia intensiva, mentre altri due, i più gravi, nel reparto di Rianimazione.

L’ultima ad arrivare al Villa scassi è una 19enne di Riva Ligure che, dapprima era stata trasferita all’ospedale di Imperia e poi trasferita al Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi, dove è stata, anche lei, intubata con ustioni di secondo e terzo grado in particolare su mani, volto, collo e gambe.

Resta all’ospedale Borea di Sanremo, invece, in rianimazione, ma a scopo precauzionale, un diciannovenne che ha riportato ustioni al 18 per cento del corpo, su volto, mani, gambe e ginocchia e un trauma da sbalzamento provocato dallo spostamento d’aria conseguente l’esplosione.

L’appartamento si trova al pian terreno di un edificio in cui sono presenti tre alloggi, dei quali uno solo è abitato da un inquilino per il quale il Comune ha già trovato un alloggio provvisorio.

Lo stabile è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Imperia, che ha aperto un fascicolo per compiere accertamenti sull’accaduto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri.