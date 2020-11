Esecuzione tamponi, la mappa a Genova. Nuovi punti prelievo in Valpolcevera e Valbisagno

“Parte domani a Serrà Riccò un ulteriore Ambulatorio Integrato Asl3, Medici di famiglia e Comune. Grazie al progetto pilota di Teglia e ai risultati ottenuti, Asl3 avvia in Valpocevera questo secondo punto, presso i locali messi a disposizione dal Comune in via Medicina 56 (Pedemonte), dove verranno eseguiti tamponi antigenici rapidi in modalità drive-through con accesso su prenotazione attraverso gli otto medici di famiglia del Distretto 10 (AFT 9) aderenti”.

Lo hanno annunciato oggi i responsabili dell’Asl 3 Genovese.

“Come nel caso di Teglia – hanno aggiunto – l’Ambulatorio è gestito anche dal punto di vista operativo dai Medici di famiglia che orienteranno a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall’estero) fissandogli direttamente il tampone in auto. L’Ambulatorio sarà modulato su cinque giorni settimanali di presenza, dal lunedì al venerdì con specifici turni che variano a seconda del giorno.

Le novità non si esauriscono perché domani anche in Valbisagno sarà disponibile un punto tamponi con l’attivazione nel Palazzo della Salute Asl3 di Struppa (via Struppa 150) di un presidio dedicato ai cittadini del Distretto 12 in modalità drive-through sia per l’esecuzione di tamponi rapidi sia per quelli molecolari.

L’accesso al punto tamponi di Struppa, che sarà attivo dalle 8.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, è su appuntamento telefonico fissato dalla segreteria del GSAT 12 per tutti quegli assistiti segnalati dal proprio Medico di Medicina Generale come pazienti già in fase asintomatica o paucisintomatica o per i cosiddetti contatti stretti per cui sia richiesta una diagnosi di infezione o il superamento della fase di infettività per il rientro in comunità.

Si ricorda che da domani sarà anche attivo nella nuova sede del Porto Antico (Porta Siberia – ex Museo Luzzati) il punto tamponi del Centro storico precedentemente attivo alla Commenda, con i consueti orari dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 ad accesso diretto”.

PUNTI TERRITORIALI ASL3 PER L’ESECUZIONE DEI TAMPONI

Ambulatori Tamponi antigenici rapidi gratuiti in accesso diretto

· Porto Antico Porta Siberia – Ex Museo Luzzati

orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

· Villa Bombrini Genova Cornigliano (accesso da via L.A. Muratori 11R cancello)

orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

· Recco Casa della Salute Asl3 Ex Ospedale Sant’Antonio (via Bianchi 1)

orario: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12

Ambulatorio Tamponi antigenici rapidi e molecolari gratuiti su prenotazione GSAT Distretto 12

· Struppa Casa della Salute Asl3 Via Struppa 150

orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30

Ambulatori Integrati Tamponi antigenici rapidi gratuiti su prenotazione medico curante

· Teglia (Rivarolo) Via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa)

Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del Distretto 10 (AFT 10)

· Serra Riccò (Pedemonte) via Medicina 56

Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale del Distretto 10 (AFT 9)

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti su prenotazione Dipartimento Igiene

· Ambulatorio Drive Quarto da ingresso storico via G. Maggio 6

dal lunedì al sabato

· Ambulatorio Mobile Fiera del Mare Padiglione B “Jean Nouvel”

dal lunedì al sabato.