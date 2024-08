Escursionista cade da un sentiero a Bargagli: grave all’ospedale

Ieri pomeriggio, intorno alle 15:40, un uomo di 35 anni di Lumarzo è caduto durante un’escursione a Bargagli, nella frazione Sanguinara.

L’incidente ha causato una serie di traumi gravi. L’intervento di soccorso è stato immediato grazie alla tempestiva risposta delle squadre di emergenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il soccorso alpino, il gruppo speleologico della Liguria, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Gattorna.

I soccorritori hanno stabilizzato l’uomo sul posto e predisposto l’area per l’arrivo dell’elicottero VVF Drago. L’elicottero ha poi recuperato l’escursionista, trasportandolo in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in condizioni gravi.