Mercatino di antichità e collezionismo a Loano: torna l’evento in corso Europa

L’appuntamento è per domenica 11 agosto

A Loano, torna l’atteso mercatino di antichità e collezionismo, organizzato dall’associazione culturale e ricreativa E20 Free, con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento è per domenica 11 agosto, quando il mercatino prenderà il via alle 8 del mattino e proseguirà fino alle 18. L’evento si svolgerà sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”. Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una vasta gamma di mobili antichi, argenteria, quadri, tappeti e oggetti ricchi di fascino.

Cosa trovare al mercatino

Il mercatino di antichità e collezionismo offre una selezionata raccolta di curiosità e “cose della nonna”, oltre a oggetti da collezione e modernariato. Gli appassionati di antiquariato troveranno pezzi unici e rari, perfetti per arricchire le loro collezioni o per dare un tocco di storia alle loro case.

Un evento imperdibile per gli appassionati

Da anni, l’evento “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti non solo dalla Liguria, ma anche dal vicino Piemonte. La varietà e la qualità degli oggetti esposti rendono questo mercatino un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del genere.