Esce oggi Jacuzzi, singolo della cantautrice Denise Faro

Il nuovo singolo della cantautrice “figlia del mondo”che anticipa un nuovo album in uscita in primavera 2021

Da oggi, venerdì 27 novembre, è online il video di “Jacuzzi”, il nuovo singolo della poliedrica cantautrice DENISE FARO che anticipa un nuovo album in uscita in primavera 2021.

Il video di “Jacuzzi”, diretto da Emanuel Lo, rappresenta con visual colorati e intensi una coppia che vive un amore a distanza, senza potersi toccare o vedere, come è capitato a molte persone durante il periodo di lockdown. Le immagini mostrano però quanto l’amore sia in grado di abbattere ogni distanza e la sensazione di solitudine.

“Cado in milioni di pezzi, lacrime in una Jacuzzi”. Così recita il ritornello del singolo, che rimane subito impresso e che racchiude il tema principale del brano: la ricerca della vera felicità che sta nelle piccole cose e nelle persone con cui condividerli. Il lusso, i soldi non sono in grado di renderci felici se non abbiamo qualcuno con cui gioirne, una vita priva di amore ci fa sentire soli anche quando siamo circondati da mille persone.

Appassionata fin da bambina al canto, alla danza e alla recitazione, Denise ha mosso i primi passi ricoprendo alcuni ruoli sugli schermi televisivi e cinematografici fino a calcare i palchi teatrali italiani e internazionali. In seguito, dedicatasi principalmente alla musica è stata la prima e unica italiana ad entrare nel famoso tv show messicano “La Academia”, una competizione canora che ha visto nascere alcuni dei più grandi artisti latini. Lo show dà il via alla carriera oltreoceano di Denise che nel 2012 conquista i cuori latini, vincendo uno dei “festival della canzone” più importanti al mondo, “El Festival de Viña del Mar”, rappresentando l’Italia con un suo brano inedito “Grazie a te”. Nel 2019 inizia una nuova era musicale per Denise con il brano “Breaking Free”, in collaborazione con il DJ Luis Rodriguez. L’artista presenta il brano nello stadio di San Siro durante i concerti di Vasco Rossi, davanti ad oltre 120 mila persone. In seguito scrive “Intrappolata (Atrapada)” in collaborazione con la cantautrice colombiana, vincitrice di un Grammy, Ana Casalett, in cui si racconta senza filtri. Nel 2020, durante il lock down decide di pubblicare una canzone scritta e prodotta a Los Angeles,“Inolvidable” (indimenticabile), senza però toccare il tema della pandemia, concentrandosi invece completamente sul tema universale dell’amore e della passione.