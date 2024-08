Era ricercato da 12 anni, trovato e condotto in carcere

La Polizia ha arrestato un 33enne, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Milano nel 2012.

Erano circa le 3.20 di lunedì notte quando l’uomo, privo di documenti e senza dimora, è stato fermato in via Pra’ in auto con un amico, durante un controllo del territorio effettuato da una volante.

Da accertamenti in banca dati, il 33enne è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti di 2 anni, 8 mesi e 20 giorni, per tale motivo è stato condotto presso la casa circondariale di Marassi.