Lotta allo spaccio: due arresti e 700 grammi di droga sequestrati

La Polizia ha tratto in arresto due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrando 700 grammi di droga.

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato San Fruttuoso hanno notato un 47enne uscire ripetutamente dal suo palazzo per incontrare velocemente due persone.

Fermato per un controllo, l’uomo ha mostrato un comportamento sospetto. Sebbene disoccupato, aveva con sé una discreta somma di denaro e risultava avere precedenti per spaccio.

La perquisizione della sua abitazione ha rivelato, nel frigorifero, 9 involucri contenenti circa 680 grammi di cannabis. Sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico e 1130 euro in contanti.

La direttissima è prevista per questa mattina, ricordando che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di condanna irrevocabile.

Nella stessa mattinata, in via Gramsci, una volante del Commissariato Foce ha notato un uomo nascondersi tra i veicoli in sosta.

Fermato per identificazione, il soggetto, un 34enne privo di permesso di soggiorno, ha cercato di spiegare la sua irregolarità in Italia, ma ha lasciato intravedere alcuni involucri gialli nella bocca.

La perquisizione personale ha rivelato 9 dosi di eroina, quasi 10 grammi, e 2400 euro in tagli da 50 euro nelle tasche dei pantaloni.

Anche per il 34enne è previsto il processo per direttissima questa mattina, insieme alla notifica dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, tenendo presente la presunzione di innocenza.