Equitazione – 3emme tutt’integrazione verso Verona

Il Comitato regionale ligure della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) ha riconosciuto al Circolo Ippico 3emme di Vezzano il primo campionato regionale di circuito preparatorio di base “paradressage”. Ivi primo posto a Piero Napoli, seconda piazza a Santiago Serrau, bronzo per Michelle Pagliasso.

In tal nodo s’è concretizzato il sogno della presidente regionale federale, Amilda Traverso e del suo “team”, di una vera e propria festa di sport a cui hanno concorso tutti gli atleti presenti per una integrazione davvero “padrona” della situazione. Gran soddisfazione immancabile nei ranghi del medesimo circolo 3emme da sempre assai attento all’integrazione sportiva e nel contesto parecchio impegnato.

Al di là di tale discorso d’integrazione, durante la competizione comunque, il Consiglio direttivo della federazione regionale ha selezionato insieme al suo staff tecnico coloro che prenderanno parte per la Liguria alla Coppa delle Regioni 2023 di “dressage”; a Cervia, all’inizio di Dicembre, al Circolo Ippico “Le Siepi”. Ossia: Vittoria Lercari per la categoria Pulcini, Alessia Duranti, Laura Cagnola e Alice Ferrarini fra gli E60/E80, Annalisa Venturi sul fronte E100/E110, Beatrice Tonelli e Aurora Fertini tra gli E210/E300, Swami Corbanini sul piano E320/E400.

E ora per il circolo vezzanese scocca l’ora di Fiera Cavalli Verona!

Nella foto una veduta del Circolo 3emme