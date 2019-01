Enzo Paci il 2 febbraio al Teatro del Mare di Imperia

Il comico genovese andrà in scena a Imperia il 2 febbraio al Museo Navale

Sabato 2 febbraio, alle ore 21 al Teatro del Mare, il comico Enzo Paci andrà in scena presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7, per farci ‘morire dalle risate’.

Ma chi è Enzo Paci. Enzo, per gli amici ‘Enzino’, dopo varie esperienze anche amatoriali, entra nel 1997 entra nella Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi attore teatrale nel 2000 e prendendo parte a diverse importanti produzioni. Ha lavorato come cabarettista, per Mediaset nella trasmissione comica Colorado Cafè. Dal 2009 fa parte del gruppo di Zelig off in onda su Canale 5. Nel 2011 è invece protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central. Nell’edizione 2012 di Zelig off si esibisce in duo con Andrea Bottesini. Nel 2014 è co-protagonista del film di fantascienza 12 12 12 del regista Massimo Morini.

Nelľ autunno 2015 torna ad esibirsi per 8 serate nuovamente a Colorado Cafè condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ritorna nell’edizione 2016 di Colorado Cafè.

