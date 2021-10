Derby Spezia-Genoa, prevendita aperta per la sfida del Picco

Lo Spezia Calcio comunica che ieri pomeriggio alle 16:00 ha avuto inizio la prevendita dei tagliandi per l’incontro Spezia-Genoa, in programma martedì 26 ottobre alle ore 18:30 sul terreno del “Picco”.

La fase di vendita per i tifosi spezzini seguirà le seguenti modalità:

– FASE DI PRELAZIONE dalle 16:00 di martedì 19 alle 16:00 di giovedì 21 ottobre per i possessori di Eagle Card e per i vecchi abbonati della stagione 2019-2020 che non hanno sottoscritto il mini-abbonamento Salernitanta/Genoa.

Biglietti acquistabili in modalità online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket del territorio;

– FASE LIBERA, senza obbligo di Eagle Card, dalle 18:00 di giovedì 21 ottobre e fino a inizio gara, esclusivamente per i residenti nelle province della Spezia e di Massa-Carrara.

In questa fase non sarà possibile acquistare i tagliandi in modalità online, ma solo presso i punti vendita Vivaticket del territorio, oltre che presso la biglietteria dello Stadio (aperta dalle 18:00 alle 20:00 esclusivamente nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, oltre che sabato 23 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00).

TARIFFE

– Curva Ferrovia: 15 €;

– Curva Piscina: 15 €

– Gradinata: 40 €;

– Tribuna Laterale: 50 €

– Tribuna Centrale: 75 €

Donne, Under 14, Under 8 e Over 65 avranno diritto alle seguenti scontistiche nel settore Gradinata e nelle Curve (settore ospiti escluso):

– Donne – Curve 8 €; Gradinata 20 €;

– da 8 a 14 anni – Curve 8 €; Gradinata 20 €;

– Over 65 – Curve 11 €; Gradinata 30 €;

– Under 8 anni – Curve 1 €; Gradinata 1 €.

Le indicazioni relative alla vendita del settore ospiti verranno fornite solo in seguito alla riunione del G.O.S.