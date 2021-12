Entella, Volpe: contro la Viterbese una grandissima vittoria

È un Mister Volpe molto soddisfatto quello che commenta l’ottavo risultato utile consecutivo della sua Entella.

“In questo campionato non si può mai dare nulla per scontato, questa è una grande vittoria”, commenta il tecnico biancoceleste, “sapevamo perfettamente che la partita avrebbe avuto numerose insidie e così è stato.

Abbiamo fatto fatica soprattutto i primi 20 minuti ad adattarci al campo, poi piano piano ci siamo sciolti.

Credo che sia stato fondamentale trovare il pari subito dopo essere andati sotto, ci ha dato serenità e ci ha consentito di giocare come sappiamo.

Penso che sia stata una partita sporca, ma poi i cambi ci hanno dato freschezza, qualità e imprevedibilità. Questo è un gruppo che si allena benissimo e che ogni giorno mette in campo un atteggiamento veramente fantastico.

Io cerco di premiare tutti perché come dico sempre, è la settimana che mi fa la formazione.

Morosini e Magrassi sono stati determinanti, avere la possibilità di poter inserire a gara in corso giocatori con questa qualità è un lusso che dobbiamo essere in grado di saper sfruttare.

Non guardo indietro ai punti lasciati per strada, il campionato è lunghissimo e abbiamo tutte le carte in regola per continuare a fare bene. Vedo un gruppo in crescita sia sotto l’aspetto mentale che sotto quello fisico e questo è fondamentale.

Mi sono arrabbiato per i gol subiti, erano due situazioni nelle quali avremmo dovuto e potuto fare molto meglio.

Il livello di concentrazione in questo torneo deve sempre essere al massimo, ma adesso è giusto, almeno per qualche ora, godersi questa vittoria”.