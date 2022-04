Entella-Viterbese 2-1, vittoria importante in chiave play off

Vittoria importante in chiave play off per l’Entella che vince di rimonta contro la Viterbese.

La Viterbese in un gran primo tempo era riuscita ad andare in vantaggio all’11° del primo tempo, con un gran goal di Volpicelli e sfiorando con Polidori la rete del raddoppio. Nella ripresa, proprio in avvio, un micidiale 1-2 con Schenetti e con Merkaj, nel finale la Viterbese ha provato un generoso forcing fallendo due buone occasioni, prima con Urso e poi con Polidori sfiorando il pareggio.

Tabellino

ENTELLA: Borra D., Chiosa M., Di Cosmo L., Karic N., Kosovar S., Magrassi A., Merkaj S. (dal 37′ st Lescano F.), Paolucci A., Pavic M., Rada A. (dal 31′ st Dessena D.), Schenetti A. (dal 37′ st Pellizzer M.). A disposizione: Siaulys O., Capello A., Dessena D., Gningue N., Lescano F., Lipani J., Meazzi L., Palmieri R., Pellizzer M., Silvestre M.

VITERBESE: Fumagalli E., Calcagni R., D’Ambrosio D., Martinelli R., Megelaitis L., Mungo D. (dal 24′ st Adopo M.), Polidori A., Ricci L., Semenzato D., Urso O., Volpicelli E.. A disposizione: Bisogno L., Adopo M., D’Uffizi S., Ferramisco G., Hyka E., Iuliano A., Maffei C., Marenco F., Pavlev D., Polito V.

Reti: al 4′ st Schenetti A. (Entella), al 13′ st Merkaj S. (Entella) al 11′ pt Volpicelli E. (Viterbese).

Ammonizioni: al 27′ pt Pavic M. (Entella), al 36′ st Schenetti A. (Entella), al 41′ st Di Cosmo L. (Entella), al 45′ st Di Cosmo L. (Entella) al 25′ pt Calcagni R. (Viterbese), al 34′ pt Megelaitis L. (Viterbese), al 8′ st Mungo D. (Viterbese).

Espulsioni: al 45′ st Di Cosmo L. (Entella)