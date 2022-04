Empoli-Spezia 0-0, Provedel: Trovata la continuità di risultati

Tra i grandi protagonisti del pari tra Empoli e Spezia c’è sicuro Ivan Provedel, che contro la sua ex squadra ha sfoderano l’ennesima ottima prestazione della sua stagione.

“Oggi abbiamo colto un punto importantissimo, perchè per noi era fondamentale dare continuità e muovere la classifica. Inoltre non abbiamo preso gol nemmeno oggi e anche questo è un dato molto importante che ci fa andare avanti verso il nostro obiettivo con ancor più sicurezza e determinazione.

Mi aspettavo un Empoli capace di proporre un buon calcio e determinato a sfruttare al massimo il fattore campo dopo un periodo sfortunato, ma noi siamo sempre rimasti compatti, magari concedendo qualche occasione di troppo, però quello che conta è il risultato finale.

Il titolo di MVP? Mi fa piacere, ma ho fatto solo il mio lavoro, cercando di aiutare i compagni al massimo delle mie possibilità.

Venerdì prossimo affronteremo l’Inter al “Picco”, in uno stadio che sarà sicuramente caldissimo, e noi arriveremo carichi a quel match, consci che i nerazzurri stanno lottando per lo Scudetto, ma anche noi abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e cercheremo di fare del nostro meglio per provare a portare via punti anche a loro.

Quanto manca per la salvezza? Difficile dirlo. Per ora non è ancora il momento di fare calcoli, ma piuttosto quello di continuare a lavorare con concentrazione per portare a casa altri punti determinanti”.