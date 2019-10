Entella-Trapani 1-1, non basta De Luca ai liguri

Non vanno oltre al pareggio i ragazzi di Boscaglia nel match dell’ottava giornata del campionato di serie B. Al Comunale, davanti a 1800 spettatori, i chiavaresi partono forte e nei primi minuti di gioco vanno vicini al vantaggio prima con De Luca e poi con Eramo. L’Entella gioca bene e mostra una “zanzara” in grande spolvero. Al minuto 42 proprio il numero 7 biancoceleste viene lanciato a rete da Paolucci e fredda l’estremo difensore ospite, facendo esplodere il Comunale. Nella ripresa l’Entella continua ad attaccare, ma manca di precisione negli ultimi 20 metri. Il Trapani fa fatica a creare occasioni e i ragazzi di Boscaglia sembrano in controllo, ma al minuto 68 un’ingenuità di Chiosa ai danni di Nzola induce il signor Rapuano a concedere il calcio di rigore. Dal dischetto Taugourdeau è glaciale e realizza la rete del pareggio. Nel finale la partita si accende: Scaglia colpisce la traversa e poco dopo è ancora Del Luca a sfiorare il vantaggio con un gran tiro dal limite dell’area. Il risultato però non cambierà più.

L’Entella torna a fare punti dopo il KO di Crotone, ma resta un pizzico di rammarico per una partita che a metà secondo tempo sembrava in controllo. I biancocelesti torneranno in campo venerdì sera alle 21.00 sul difficile campo dell’Ascoli.