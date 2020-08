Entella, Superbi: Non stravolgeremo la squadra

Il direttore sportivo dell’Entella Matteo Superbi fa il punto sul mercato che verrà e sulle operazioni di mercato in entrata ed uscita che saranno intraprese dalla società di patron Gozzi.

“Abbiano un’ossatura importante, fatta da giocatori e uomini veri ed è in gran parte da questo gruppo che ripartiremo. Qualche scelta la faremo, ci saranno naturalmente delle operazioni in entrata e in uscita, ma posso dire che non ci sarà uno stravolgimento del gruppo che ha concluso qualche settimana fa il campionato”.

Idee chiare per la dirigenza ligure che vuole fare un campionato importante la prossima stagione in Serie B.