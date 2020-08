Entella, se parte Boscaglia arriva Oddo? Ma c’è l’idea Ventura

Problema allenatore per l’Entella; un problema che, come in tutte le società bene organizzate, sarà risolto in poco tempo.

Mister Boscaglia ha condotto in maniera impeccabile la navicella biancoceleste alla salvezza, ma adesso il tecnico siciliano potrebbe anche cambiare aria.

Il suo dubbio è: restare a Chiavari o seguire il cuore, che dice Palermo?

Nella città siciliana l’arrivo di Boscaglia è dato molto probabile.

Se l’attuale mister lascerà il proprio incarico, il Presidente Bozzi non si farà prendere alla sprovvista; tra i candidati alla panca del Comunale nell’ordine Massimo Oddo, Bruno Tedino e Michele Marcolini, con sullo sfondo l’idea suggestiva dell’ex CT della Nazionale (ed ex biancoceleste) Ventura.

Poche ore e sapremo; a Chiavari non amano i tormentoni.

Franco Ricciardi