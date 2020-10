Entella, rinviata al 14 novembre la sfida con il Venezia

La Virtus Entella comunica, come da nota della Lega di serie B il rinvio della gara Virtus Entella-Venezia, programmata per ieri (con recupero fissato a sabato 14 novembre alle ore 15).

Nel contempo la società tiene a precisare di non aver avuto alcun nuovo soggetto positivo da lunedì scorso. Come da protocollo l’intero gruppo squadra e’ stato sottoposto ad un ciclo di tamponi al fine di eseguire uno screening il giorno gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita. Tutti i test hanno dato risultato negativo.

La Virtus Entella comunica che i biglietti già venduti per la gara Virtus Entella-Venezia saranno validi anche per il recupero in programma sabato 14 novembre alle 15.

La società informa anche che nei prossimi giorni pubblicherà sui propri canali

ufficiali le modalità di rimborso del biglietto per chi ne farà richiesta.