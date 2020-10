Genoa-Inter, Goldaniga: Abbiamo fatto una buona prestazione

Il Genoa ha giocato una buona partita difensiva reggendo fino all’ultimo, cedendo sotto i colpi di Lukaku e D’Ambrosio nel finale.

Goldaniga, uno dei migliori del Grifone analizza il match sul canale ufficiale rossoblu.

“Sapevamo che oggi sarebbe stata molto dura, che l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà essendo una squadra forte – ha esordito -. Siamo riusciti a tenere il risultato sullo 0-0 per parecchio tempo, siamo soddisfatti della prestazione che penso sia stata buona. Come sono stati questi giorni? Sono stati giorni difficili, fino a due settimane fa eravamo in pochissimi: tanta gente è rimasta a casa. Non è stato facile riprendere, però dobbiamo essere più uniti e andare avanti per questa strada. Ora stiamo cercando di recuperare più uomini possibili, la nostra è una rosa ampia: siamo contenti perché possiamo contare su gente di ottima qualità”