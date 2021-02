Entella, questa sera la sfida con la Reggina al Granillo

Dopo due sconfitte consecutive, i ragazzi di Vivarini dovranno trovare il miglior modo di uscire da questa serie negativa. Oggi (ore 19.00)l’Entella sarà impegnata al Granillo di Reggio Calabria in un match importantissimo ai fini della classifica.

Punti e statistiche

La Reggina condivide con il Brescia il quattordicesimo posto in classifica con 22 punti realizzati. Gli Amaranto hanno vinto una sola partita nelle ultime 5, proprio nell’ultimo turno sul campo del Pescara, a fronte di due pareggi con Frosinone e Salernitana e due sconfitte con Ascoli e Lecce. 26 gol subiti e soli 19 realizzati, statistica che rende i calabresi uno degli attacchi meno prolifici del campionato. La Reggina si è spartita perfettamente i punti guadagnati in casa e fuori: 11 punti totalizzati sia al Granillo che lontano da Reggio Calabria.

Il calciatore di movimento più utilizzato dalla Reggina è Gianluca Di Chiara (1515’), davanti a Lorenzo Crisetig (1508’) e Giuseppe Loiacono (1464’). Il giocatore più sostituito da mister Baroni è invece Nicolò Bianchi (12 volte), davanti a Daniele Liotti (11) e Giuseppe Bellomo (9). Il più subentrato è invece German Denis, che ha fatto 9 volte il suo ingresso in campo dalla panchina.

Gli avversari da tenere d’occhio

Il miglior marcatore della Reggina è l’esterno Daniele Liotti: ben 5 reti per lui, due in più di Michael Folorunsho, a quota 3. Entrambi sono anche gli unici ad aver segnato più di due gol. Capitolo assist: 4 giocatori, tra cui Nicolò Bianchi e Giuseppe Bellomo sono a quota 2. Nessun giocatore Amaranto ha superato questa quota.

Gli ex della gara

Sono passate poche settimane da quando ha lasciato Chiavari, ma domani sarà già avversario dell’Entella: Marco Crimi, trasferitosi alla Reggina da poco, sarà l’unico ex della gara. Con 61 presenze e 2 gol in biancoceleste, ha giocato due stagioni e mezzo con la maglia dei Diavoli neri, con una parentesi in prestito allo Spezia nella stagione 2018-2019.

Gli assenti e i rientri

Con ogni probabilità non sarà della gara Marco Rossi, alle prese con i postumi di un infortunio al tendine. Poche chance per Daniele Gasparetto, dubbi anche su Nikola Vasic in attacco. Assente per squalifica invece la stella della squadra di Marco Baroni: Jeremy Menez.

I precedenti

Mai prima di questo campionato si erano affrontate Reggina e Virtus Entella. L’unico precedente, infatti, risale alla sfida di andata: era ottobre e l’Entella riuscì ad acciuffare gli ospiti con un rigore di Matteo Mancosu all’ultimo respiro davanti a 500 tifosi biancocelesti, tornati sugli spalti dopo una lunga assenza.

17/10/2020 – Entella-Reggina 1-1