Entella-Pro Patria, Boscaglia: Ko immeritato

Al termine del match contro la Pro Patria, il tecnico biancoceleste Roberto Boscaglia ha analizzato la sconfitta patita dai suoi ragazzi contro la Pro Patria.

“E’ frutto di un po’ di tutto: dei tanti impegni, di rotazioni continua, merito dell’avversario. Vuoi anche una giornata non brillantissima nostra e altre componenti che determinano un risultato negativo nonostante non lo meritassimo. E’ stata una partita un po’ farraginosa, nei primi venti, trenta minuti hanno giocato molto di rimessa, venivano a prenderci alti e noi abbiamo dovuto lavorare in maniera diversa. Potevamo creare superiorità numerica sugli esterni ma ho dovuto cambiare perchè i loro tre difensori palleggiavano tantissimo. Il secondo tempo è partito con lo 0-1, la partita si è complicata un po’, ci siamo innervositi, abbiamo ricambiato inserendo dei nuovi innesti. Abbiamo cercato in tutti i modi di entrare in area ma non siamo stati lucidi e loro hanno sempre contrastato bene. Non è stata la migliore giornata nostra ma questo non mi fa dire che meritavamo la sconfitta”.