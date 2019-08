Entella, presentazione della squadra il 21 agosto

Appuntamento fissato per mercoledì 21 agosto dalle 20 in piazza Fenice

Mancano meno di due settimane al debutto dei nostri ragazzi nel campionato di #serieB. per conoscere da vicino i giocatori che porteranno in giro per lo stivale i nostri colori, non perderti la presentazione ufficiale della nuova Entella. una serata di festa tra sport, musica e solidarietà. Si parte alle 20.00 con l’esibizione della Naima Dance Academy, dopo di che, ci sarà un’introduzione musicale dell’Orchestra Caravel. Alle 21.45 toccherà ai nostri ragazzi che si presenteranno alla città. infine saranno ancora i Caravel ad allietare la serata con la loro musica. Durante tutta la manifestazione ci sarà una raccolta fondi a favore dell’Hospice pediatrico “Il Guscio dei bimbi” dell’Istituto Gaslini di Genova.