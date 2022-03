Entella-Pistoiese 3-1, Volpe: Vittoria meritatissimo dei ragazzi

Stanco e soddisfatto come se l’avesse giocata anche lui, Mister Volpe al termine della gara contro la Pistoiese commenta la prestazione della sua Entella.

“Abbiamo fatto tutto noi in questa partita. Il primo tempo è stato giocato alla grande e abbiamo subito gol al primo tiro in porta. Il secondo tempo non è stato approcciato benissimo ma siamo stati bravi a gestire il momento e a trovare il pareggio. Abbiamo ottenuto una vittoria strameritata”.

“Il gruppo ci crede, dobbiamo continuare a lottare per raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo che non siamo perfetti, a partire dall’allenatore, però dedichiamo anima e corpo affinché questa squadra ottenga il massimo. Mancano quattro partite e ci proveremo fino alla fine”.

“I cambi hanno inciso, nei momenti difficili sono davvero importanti perché possono cambiare l’inerzia di una partita. Faccio davvero i complimenti a tutti quanti perché solo un gruppo sano sa reagire dopo aver subito lo svantaggio ma soprattutto dopo la sconfitta di sabato. La gara con il Grosseto deve rimanerci ben impressa”.

“Da allenatore sono molto contento per i 3 giocatori in doppia cifra, sarebbe una grande soddisfazione portare al decimo gol anche Schenetti che ci è vicino. Ovviamente gli obiettivi individuali sono secondari rispetto a quello comune, ovvero arrivare il più in alto possibile”.