Entella-Pescara 2-0, prima vittoria del 2020 per i liguri

Prima vittoria del nuovo anno per l’Entella. Al Comunale, i biancocelesti, hanno superato 2 a 0 il Pescara, al termine di una partita ben giocata nella quale i chiavaresi sono stati bravi a sfruttare al meglio le occasioni create.

Boscaglia deve ancora fare a meno dello squalificato Schenetti e lancia dal primo minuto i due nuovi acquisti Jacopo Dezi e Alejandro Rodriguez. Nei primi minuti le squadre si studiano senza affondare più di tanto il colpo. La prima occasione da gol, però, è clamorosa: al minuto numero 31 De Luca riceve da Rodriguez e colpisce il palo, sulla ribattuta arriva il numero 9 biancoceleste che da posizione favorevole sbaglia clamorosamente.

L’Entella continua ad attaccare e pochi minuti dopo Zappa colpisce in area Mazzitelli, per l’arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta la zanzara, 1 a 0. Ottavo centro il campionato per De Luca e terzo gol del nuovo anno.

Nella ripresa il Pescara prova ad alzare il proprio baricentro, ma l’Entella controlla con ordine senza concedere praticamente nulla gli avversari. Dopo cinque minuti Crecco colpisce con la mano un tiro di Rodriguez, Sozza non ha dubbi e concede il secondo rigore di giornata. Questa volta dal dischetto si presenta proprio il numero nove biancoceleste, 2 a 0 e primo gol con la nuova maglia per Alejandro Rodriguez.

Boscaglia inserisce Morra, Toscano e Nizzetto, il Pescara non riesce a rendersi pericoloso e dopo cinque minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi con il punteggio di 2 a 0 per l’Entella.

Prima vittoria dell’anno per i biancocelesti che riprendono la propria corsa in vista del prossimo impegno ufficiale in programma sabato prossimo alle ore 15 in trasferta contro il Venezia.