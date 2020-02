Perugia-Spezia, Italiano: Vittoria schiacciante

Lo Spezia sbanca Perugia e centra la terza vittoria consecutiva, nonchè il suo decimo risultato utile consecutivo, e sale così a 34 punti in classifica con una gara ancora da recuperare. Al termine dello splendido successo del “Curi”, come di consueto, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: “Siamo riusciti a dare continuità a quello che stiamo facendo, sono contento per i ragazzi perchè anche quella di questa sera era un’avversaria temibile, che veniva da due vittorie consecutive. La partita è stata preparata bene, abbiamo concesso poco e siamo riusciti ad essere concreti. Sono davvero contento perché continuiamo con il bel filotto di risultati utili consecutivi, che ci da la forza per andare avanti nella direzione intrapresa, ricordandoci sempre però che fino a qualche mese fa eravamo nei bassifondi della graduatoria. Oggi la classifica ci sorride ma non dobbiamo mai mollare.

Ringrazio Serse Cosmi per i complimenti, sono parole che fanno molto piacere anche se mancano ancora troppe partite, anche perché parlare oggi in merito a qualche traguardo è davvero impossibile, perché la classifica è troppo corta. E’ vero che se dovessimo continuare ad offrire queste prestazioni si può senza dubbio migliorare, che sarebbe già un successo considerando il fatto che siamo una squadra molto giovane.

Erlic è stato benissimo fino a ieri nella rifinitura, questa sera nel riscaldamento ha accusato un fastidio al polpaccio e abbiamo deciso di non rischiarlo anche in vista delle prossime gare ravvicinate. Per Ragusa mi auguro non sia nulla si grave, spero sia stato un’avvisaglia di un pre-stiramento. Domani valuteremo e ne sapremo qualcosa di più.

Temevamo i quinti di centrocampo del Perugia, perché attaccano in massa, anche perché il Perugia è una squadra che riempie bene l’area di rigore. Sia