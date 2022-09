Entella, info sulla trasferta al Moccagatta di Alessandria

L’ Entella ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. I biancocelesti sono partiti con una vittoria casalinga, ma la mente della squadra è già focalizzata al prossimo impegno.

La prima trasferta dell’anno vedrà i ragazzi di Gennaro Volpe scendere in campo allo stadio Moccagatta di Alessandria per affrontare i “grigi“ padroni di casa. Una partita importante, per cercare di dare subito continuità di risultati. La prevendita per assistere al match partirà mercoledì 7 settembre alle ore 10.00.

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili online sul sito internet www.vivaticket.com e nelle ricevitorie autorizzate. A Chiavari Tabaccheria Metaldi, via Martiri della Liberazione. Il prezzo del biglietto sarà 10€, diritti di prevendita inclusi.

La prevendita, infine, si chiuderà sabato alle 19.