Entella, info per la trasferta contro l’Ancona Matelica

Dopo l’impegno in Coppa Italia si torna subito in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Ad attendere gli uomini di Volpe la delicata trasferta di Ancona, domenica 7 novembre alle ore 14.30.

Per seguire i biancocelesti nell’impegno lontano dal Comunale è possibile acquistare il tagliando entro le 19.00 di venerdì 5 novembre sul sito Diyticket e presso le ricevitorie autorizzate Sisal (Trova il punto vendita più vicino a te).

Il costo del biglietto del settore ospiti è pari a:

– Intero: €10 più diritti di prevendita

– Under 18: €7 più diritti di prevendita

– Under 10: gratuito previa prenotazione al numero Whatsapp 060406.

Una sfida da non sbagliare per gli uomini di mister Volpe.