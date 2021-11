Arbitri A: gli arbitri delle liguri alla dodicesima di campionato

Designati gli arbitri della prossima giornata di campionato di serie A delle squadre liguri.

La sfida in anticipo tra Genoa ed Empoli, per la dodicesima giornata e in programma venerdì allo stadio Castellani (ore 20:45), sarà diretta in campo da Luca Pairetto appartenente alla sezione A.I.A. di Nichelino. La direzione della video assistenza è stata affidata a Luigi Nasca (Arbitri VMO), in collaborazione con Giorgio Peretti della sezione di Verona. Gli assistenti indicati sono Michele Grossi (sezione di Frosinone) e Pasquale De Meo (sezione di Foggia). Quarto ufficiale Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Bologna, gara in programma domenica 7 novembre (ore 15.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 12.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Lanotte di Barletta e Pagnotta di Nocera Inferiore.

Quarto ufficiale: Zufferli di Udine.

VAR: Giacomelli di Trieste.

AVAR: Giallatini di Roma 2.

L’ AIA ha reso noto che sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere la sfida valida per il dodicesimo turno di campionato, in programma sabato 6 novembre alle ore 15:00 sul terreno dello stadio ‘Alberto Picco’ contro il Torino.

L’incontro vedrà come assistenti Edoardo Raspolini della sezione di Livorno e Davide Moro della sezione di Schio; Quarto Ufficiale sarà Niccolò Baroni di Firenze. Al Var, Luigi Nasca di Bari, Avar, Alberto Tegoni di Milano.