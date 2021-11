Empoli-Genoa, Ballardini: Cresceremo nelle difficoltà

Ballardini presenta la sfida del suo Genoa contro l’Empoli nell’anticipo di Serie A del venerdì.

“Contro il Venezia meritavamo di vincere, ma prevale la consapevolezza che la squadra si sta formando. Una solidità, una consapevolezza che ci da fiducia per le prossime partite”.

“Cercheremo da squadra, con i giocatori che abbiamo a disposizione, di mettere in difficoltà gli avversari, sapendo bene che magari non abbiamo un giocatore con le caratteristiche di Destro. Ma abbiamo altri giocatori che possono certamente fare bene”.

“Ogni volta noi perdiamo uno o due giocatori per infortunio ma le difficoltà ti aiutano a crescere – ha spiegato il tecnico rossoblù -. La serietà e l’impegno però non sono mai mancati.

Per questa partita non c’è Destro e questa è una ulteriore difficoltà ma abbiamo la forza, le energie, la serietà e l’impegno per superare anche questo”. Di fronte un Empoli che ha quasi il doppio dei punti del Genoa. “Loro hanno fatto delle belle partite, hanno meritato, hanno una squadra che si è consolidata nel tempo. Inoltre hanno preso giocatori che sono utili per la loro idea, sono sempre stati bravi in questo e questa è la conferma”.