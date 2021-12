Entella, il ds Superbi: Prima parte del 2021 da dimenticare, poi la rinascita

Il direttore sportivo dell’Entella Superbi ha fatto il punto di questo 2021 che se ne va contraddistinto dalla retrocessione in C e dalle difficoltà di inizio stagione.

“La prima parte dell’anno è stata negativa, di grande sofferenza, con un campionato finito in malo modo. Non ce l’aspettavamo, avevamo allestito una squadra che pensavamo potesse fare un altro torneo. La Serie B è molto difficile. Abbiamo comunque azzerato, ripartendo con un progetto tecnico nuovo, con un allenatore che è stato il nostro capitano, cresciuto da tecnico con noi. Cambiando molto anche la squadra. Un anno zero che logicamente all’inizio ha comportato qualche difficoltà di adattamento alla categoria e formazione del gruppo. Siamo cresciuti di settimana in settimana, non ci siamo disuniti e in questa ultima parte del 2021 abbiamo raccolto quanto iniziato a costruire a luglio. Nelle ultime dieci partite abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello, che può ambire alle parti alte della classifica. Avendo recuperato anche alcuni giocatori infortunati, è aumentata la qualità e il tecnico ora ha disposizione l’intera rosa, compresi Silvestri e Morra, quest’ultimo in via di guarigione. A dimostrazione del bel lavoro fatto dallo staff in questi mesi”.