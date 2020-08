Entella, i tifosi eleggono De Luca giocatore dell’anno

E chi se non lui. Il popolo biancoceleste ha votato, si è schierato e ha deciso: Beppe De Luca, la zanzara, è il miglior giocatore dell’Entella della stagione 2019/2020! MVP: 324 voti totali pervenuti attraverso l’app, 141 dei quali proprio per la zanzara De Luca. L’attaccante numero 7 ha preceduto Luca Mazzitelli, secondo classificato con 112 voti ed autore di una super stagione post lockdown, e Andrea Schenetti, il nostro trequartista, terzo classificato a quota 42. La stagione più prolifica di sempre per la zanzara che, grazie alle 10 reti realizzate in campionato, ha trascinato i biancocelesti di mister Boscaglia al raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Rinato, De Luca, in occasione del suo secondo avvento a Chiavaridopo la sfortunata parentesi in Romania al Cluj. Da quando è rientrato nel gennaio 2019 ha sempre affermato pubblicamente: “Sento di dover restituire qualcosa alla famiglia Entella”. Detto, fatto. È diventato vero e proprio simbolo per i tifosi dell’Entella, che hanno individuato il ragazzo nato ad Angera come vero e proprio trascinatore.

Lui, la zanzara, soprannome nato “ai tempi del Varese, quando ero piccolo ed il mio allenatore era Bonetti, perché ero un vero e proprio rompiscatole”, cresciuto nel segno di “Ronaldo! Ogni giorno guardavo le sue cassette e quelle di Maradona. Sono interista ed è sempre stato il mio idolo, mi faceva impazzire come giocatore”, ora è diventato un punto di riferimento per i giovani del nostro settore giovanile – e non solo – che sognano di vestire un domani la maglia dell’Entella. Si è guadagnato la stima del popolo biancoceleste in campo, a suon di gol: 10. Si è aggiudicato la corona di MVP della stagione 2019/2020. E chi se non lui.