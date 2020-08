Derby Genoa-Samp per Torregrossa: costa 10 milioni di euro

Dopo il derby genovese di luglio sul campo un’altra stracittadina le due squadre la stanno giocando una trattativa di calciomercato.

Genoa e Sampdoria sembrano le squadre più interessate ad Ernesto Torregrossa, retrocesso con il Brescia in questa stagione. Per l’attaccante nei giorni scorsi è emerso anche qualche rumors in merito a un possibile ritorno all’Udinese dopo essere cresciuto nell’Under 19 friulana.

Massimo Cellino però per il suo gioiello spara alto serviranno 10 milioni di euro per convincere il presidente a cedere, cifra sicuramente trattabile ma che parte quindi da una base molto alta per assicurarsi il cartellino di un ragazzo molto interessante.