Entella-Genoa 3-2, primo ko stagionale

Una serata di bel calcio e spettacolo quella del Comunale, il pubblico chiavarese ha visto i suoi beniamini battere 3-2 il Genoa in amichevole. Davanti a circa 2000 persone presenti allo stadio, ci ha pensato Andrea Favilli al quarto d’ora a sbloccare la contesa, il numero 30 genoano controlla bene in area e batte l’estremo difensore Borra con un preciso diagonale. I padroni di casa non ci stanno, infatti, l’Entella trova il pareggio con Manuel De Luca che insacca dalla distanza. Gli uomini di Andreazzoli trovano il raddoppio, sempre con l’ariete scuola Juve che, innescato da un bel cross di Domenico Criscito, batte per la seconda volta il portiere dell’Entella, è 2-1 in favore del grifone. Con questo risultato si va a riposo. Inizia il secondo tempo e prende il via la girandola dei cambi che si suole vedere in questo tipo di parte amichevoli tra una frazione di gioco e l’altra.

Gli uomini di mister Roberto Boscaglia escono dagli spogliatoi più convinti dell’avversario, Nizzetto e compagni trovano il gol del pareggio con Marco Toscano. Il calciatore biancoceleste batte Marchetti e regala il pareggio ai suoi. Le emozioni di questa sfida non finiscono qua. Matteo Mancosu, infatti, trasforma un calcio di rigore e porta i suoi in vantaggio per 3-2. Sorpasso effettuato.

Finisce così, l’Entella batte il Grifone. Quella di questa sera è stata la prima sconfitta per il Genoa di questa stagione. Mister Boscaglia, dal canto suo, può ritenersi soddisfatto per aver visto una buona condizione fisica ed un bel gioco da parte dei suoi. Prosegue il buon periodo della Virtus Entella di questo inizio di stagione. Prossimo impegno ufficiale dei biancocelesti, sabato prossimo alle ore 15 al Comunale, arriva il Frosinone.