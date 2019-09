Samp, riapertura della campagna abbonamenti

Giornata importante quella di lunedì 9 settembre prossimo in fatto di Biglietteria.

Abbonamenti. In mattinata, secondo le modalità e i prezzi riportati qui, riaprirà infatti la campagna abbonamenti 2019/20. Fino a sabato 21 settembre sarà ancora possibile sottoscrivere una tessera per la stagione sportiva appena iniziata. Una tessera che, oltre ad essere sinonimo di fedeltà verso la propria squadra del cuore (#sempreconte è per l’appunto il claim), rappresenta un notevole vantaggio economico rispetto all’acquisto dei biglietti per ogni singola partita.

Biglietti. A tal proposito, proprio a partire da lunedì, partirà la vendita dei tagliandi per le prossime due gare di Serie A TIM dei blucerchiati in programma al “Ferraris”: Sampdoria-Torino e Sampdoria-Inter .